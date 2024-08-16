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ЕС может ввести санкции против Израиля
Не только белорусы под прицелом санкций. Под ограничения Евросоюза могут попасть и члены правительства Израиля после атаки на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан. Соответствующие намерения высказал глава евродипломатии Баррель в соцсети X.
Политик осудил насилие и призвал израильское правительство прекратить его, добавив, что такое поведение переселенцев ставит под угрозу любые возможности для достижения мира в Газе. Ранее израильские поселенцы устроили беспорядки в Джите - жгли в деревне дома и машины. Один из палестинцев погиб.
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