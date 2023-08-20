ЕС может ввести санкции против Польши

Санкции против Польши может ввести ЕС. Страны Евросоюза рассматривают возможность табу, если та решится в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна, который истекает 15 сентября. В Еврокомиссии считают, что действия Варшавы стали бы нарушением законодательства ЕС. Кроме того, передает RMF, неизвестно, поддержат ли Варшаву другие страны, где также действует ограничение на импорт украинской сельхозпродукции, - Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Как сообщили источники, Румыния не хотела бы идти наперекор Еврокомиссии, то же касается и остальных.