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ЕС намерен добиться более справедливого распределения мигрантов по странам Евросоюза
Европейский союз отклонил попытки Лондона заключить соглашение о борьбе с миграцией через пролив Ла-Манш. Европейские чиновники намерены добиться более справедливого распределения мигрантов по странам Евросоюза. Иными словами, исключать отколовшуюся от ЕС Британию из списка ответственных и брать на себя размещение вынужденных переселенцев, направляющихся в Британию, Брюссель не намерен. Между тем поток нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока только растет. По меньшей мере 100 тысяч прибыли с начала этого года в Италию, примерно столько же, сколько за весь прошлый год. Более 2 тысяч мигрантов погибли, добираясь до ЕС по средиземноморскому маршруту.
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