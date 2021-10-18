ЕС намерен лишить Польшу обещанных выплат

Своенравная политика правящих консерваторов "Права и справедливости" исчерпала все запасы терпения Брюсселя. Судебная реформа, запрет на аборты, подрыв свободы СМИ - неевропейские компании лишены лицензии на вещание в Польше, а теперь и постановление польского суда о том, что национальное законодательство превалирует над законами Евросоюза.

Не случайно Брюссель заморозил выделение Варшаве 35 миллиардов евро кредитов на восстановление после пандемии коронавируса. Последнее предупреждение прозвучит завтра на пленарной сессии Европарламента. По словам еврокомиссаров, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается "еще раз объяснить" премьеру Моравецкому, что давление на Варшаву будет исходить не только от органов ЕС, но и от различных стран-членов, а также от институтов гражданского общества и населения самой Польши.