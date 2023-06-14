ЕС намерен ограничить финансирование Косово

США и их европейские приспешники сворачивают свой же проект под кодовым названием "Косово". Они вводят санкции против автономии, обвиняя Приштину в создании напряженности в регионе. Пока, правда, больше номинальные.

Санкции будут включать в себя приостановку приглашений на участие Косово в мероприятиях на высоком уровне и двусторонних визитах Европейского союза и стран-членов. Планируется сокращение финансирования ЕС ряда проектов, по которым Приштина подала предложения в рамках инвестфонда для Западных Балкан.