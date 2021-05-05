ЕС намерен ограничить иностранные инвестиции. Главным образом подобные меры направлены для сдерживания китайских инвесторов. Новый план ограничит возможности покупки и участия в крупных тендерах. "Иностранные компании должны быть обязаны уведомлять нас о своем государственном финансировании, мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам", - подчеркивают в Еврокомиссии. При этом законотворцы ЕС сетуют на жесткие нормы предоставления государственной помощи европейским компаниям.