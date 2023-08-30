ЕС намерен создать фонд военного содействия Киеву

Фонд военного содействия Киеву ЕС намерен создать на 2024-2027 годы. Объем финансирования составит 5 млрд евро в год. По заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, этот фонд будет работать в рамках Европейского фонда мира.

Чудовищная игра слов еврочиновников давно не смущает. Боррель под фондом помощи Украине подразумевает план военной поддержки киевского режима, который Брюссель готовит последние месяцы. Он будет включать поставки оружия и подготовку военных на сумму в 20 млрд евро на следующие 4 года. Чем украинцы будут расплачиваться? Это другой вопрос.