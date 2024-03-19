ЕС намерен ввести пошлины на белорусское и российское зерно

Очередное сумасшествие Европы. По информации газеты Financial Times, Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну. Издание отмечает, что это должно привести к увеличению цен на это зерно как минимум на 50 % и снизить спрос на него. Пошлины в размере 50 % будут также введены на российские и белорусские семена масличных культур и продукты их переработки.