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ЕС намерен ввести пошлины на белорусское и российское зерно

Очередное сумасшествие Европы. По информации газеты Financial Times, Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну. Издание отмечает, что это должно привести к увеличению цен на это зерно как минимум на 50 % и снизить спрос на него. Пошлины в размере 50 % будут также введены на российские и белорусские семена масличных культур и продукты их переработки.

Отметим, ранее в Брюсселе отвергали подобную идею, утверждая, что ограничение импорта зерна может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам. Но под давлением Польши и Прибалтики, вероятно, решили изменить свою позицию.

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