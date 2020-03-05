Власти Греции едва справляются с потоком мигрантов, которые устремились в Европу с сирийской территории. Напомним, Турция намеренно прекратила сдерживание нелегалов из-за противоречий с Брюсселем в вопросе сирийского конфликта. За сутки более 2 тысяч мигрантов прибыли в порт острова Митилини. Часть из них доставили на Лесбос, откуда военным судном отправят в закрытые временные лагеря с дальнейшей депортацией. Накануне Совет министров ЕС по иностранным делам назвал неприемлемыми попытки Анкары использовать миграционное давление для достижения собственных политических целей.



