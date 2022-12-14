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ЕС назначит уполномоченного по санкциям
Евросоюз назначит уполномоченного по санкциям, чтобы ужесточить контроль за их соблюдением. Информацию подтвердили в венгерском МИД.
Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил: "Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями". Подробностей инициативы ЕС Тамаш Менцер не привел. Однако ранее газета "Файнэншл Таймс" информировала, что на эту должность прочат бывшего представителя ЕС в США Дэвида О’Салливана.
Фото:pixabay.com
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