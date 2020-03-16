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ЕС не будет закрывать границы внутри "шенгена"
Руководство ЕС считает, что закрывать границы внутри Шенгенской зоны нецелесообразно. Это не способ защиты от вируса, поскольку он уже присутствует во всех странах. Такую точку зрения озвучил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он подчеркнул, что власти ЕС больше озабочены обеспечением беспрепятственного перемещения внутри европейских границ необходимых товаров.
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