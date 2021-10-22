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ЕС не даст денег на колючую проволоку

ЕС дела нет ни до Латвии, ни до Литвы, ни до Польши. На саммите евролидеров принято решение отказать этим странам в финансах на строительство забора на границе с Беларусью. Напомним, Вильнюс просил более 150 млн евро на проволоку. Про аппетиты Польши промолчим. Они реально другие.

Поддельные документы для мигрантов

А между тем источник проблем, возможно, стоит искать южнее. Служба безопасности Украины раскрыла сеть торговцев поддельными европейскими документами. Преступники изготавливали в основном литовские паспорта и продавали их по 5 тыс. евро за штуку. Конфисковано около 400 поддельных документов. Покупателями, как правило, были выходцы из стран третьего мира, желавшие нелегально перебраться в Западную Европу.

Фальшивые справки



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Активно подделываются украинцами и прививочные паспорта (они сейчас необходимы для путешествия как по Украине, так и за границу). Сегодня, например, с поддельной справкой о вакцинации была задержана на границе Надежда Савченко - бывшая летчица, Герой нынешней Украины.

Рейтинг Зеленского стремительно падает

Украинцы стремительно разочаровываются в Зеленском. Согласно социологическому опросу КМИС, лишь около четверти респондентов все еще предпочитают действующего "слугу". При этом социологи настойчиво указывают, что опрос был проведен более месяца назад, и в результатах нет отражения проблем последних недель: рост коммунальных тарифов, дефицит газа, угля и электричества, а также эпидемическая катастрофа.

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