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ЕС не хочет, чтобы авиакомпании платили России за полеты над Сибирью
Руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей призвал Россию не брать с иностранных авиакомпаний плату за полеты над Сибирью, пишет Reuters. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, этот вопрос станет актуальным, когда будут сняты соответствующие ограничения, введенные на фоне украинского конфликта.
"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть -транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний. -Прим. ред.)", -заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.
После начала специальной военной операции в Украине в феврале прошлого года многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Москва, в свою очередь, ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которыхАвстрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.
Транссибирские роялти были введены еще в советское время. Зарубежные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для экономии времени использовали маршруты, пролегающие через Россию. За беспосадочные полеты над Сибирью с 1970-х годов взимается плата.
Фото:© РИА Новости
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