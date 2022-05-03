ЕС не может договориться о прекращении поставок российских нефти и газа

Вопрос введения экономических санкций против России бурно обсуждают в Евросоюзе. ЕС по-прежнему не может договориться о прекращении поставок российских нефти и газа. Об этом, как сообщает ВВС, заявил министр экономики Германии.

Греция

Решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России, отмечают в Греции. Министр окружающей среды и энергетики страны предложил принять стратегию постепенного отказа от российских энергоносителей, которая не поставит под угрозу безопасность поставок российского газа в Европу.

Венгрия