ЕС не справляется с вакцинацией населения

Вакцинация от коронавируса превратилась в геополитический конфликт, в котором Евросоюз неконкурентоспособен по сравнению с другими частями мира. Об этом заявил канцлер Австрии. Себастьян Курц назвал проблемой, например, что Великобритания и США получают вакцины быстрее, чем остальные. Ускорить прививочную кампанию в Европе действительно пока не получается. В первом квартале Евросоюз получит только 100 миллионов доз вместо запланированных 166-ти. Проблемы вызвало недоверие к препарату AstraZeneca. Уже сегодня Европейское агентство лекарственных средств огласит решение по дальнейшему применению этого препарата в Евросоюзе.