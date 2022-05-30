ЕС не удалось согласовать нефтяное эмбарго против России

Вот уже более трех недель страны Евросоюза не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России. Он, согласно замыслу Еврокомиссии, должен включать нефтяное эмбарго. Запрет на импорт российской сырой нефти предлагается ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу. Однако дерзкому плану Брюсселя решительно противостоит ряд стран, в том числе Венгрия. Будапешт справедливо предупреждает, что ущерб от эмбарго станет катастрофическим для экономики Европы.





Проблема в том, что мы находимся в очень сложной ситуации. Главным образом из-за безответственных действий Европейской комиссии. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Версальский консенсус подразумевал, что Еврокомиссия не выступает с предложениями по санкциям в сфере энергетики, если они заранее как следует не были согласованы со странами - членами ЕС.

Премьер-министр заявил, что теперь появилась идея о том, что присоединение к санкциям - это вопрос лояльности, при этом не учитываются аспекты безопасности энергоснабжения Венгрии. "Ответственность за то, что сегодня не было достигнуто соглашение, лежит на плечах комиссии", - подвел итог Виктор Орбан.

Сербия договорилась о поставках российского газа

Не легче и на газовом фронте. Биржевая цена на голубое топливо в Европе следующей зимой может увеличиться до 5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз сделал президент Сербии. Сейчас кубометр газа стоит примерно 960 долларов, но только потому, что скоро лето и потребление газа снижено. Белград предусмотрительно договорился с Москвой о новых поставках российского газа на три года. "Это особенно важно в смутные времена, когда идет война в Европе, когда идет почти мировая война", - заявил Вучич.