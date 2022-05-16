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ЕС обвинили в расизме
Несоответствие подходов в ЕС к беженцам из разных стран вызвало обвинения в расизме. Смену европейской миграционной стратегии раскритиковало американское издание "Политико". Оно пишет, что если прибытие беженцев из Сирии и Афганистана многие европейские государства пытались предотвратить, то украинцам они активно предоставляют статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность трудиться. Похожее мнение высказала обозреватель египетского издания "Дейли Ньюз". Она отметила, что ситуация вокруг Украины обнажила "уродливое лицо Европы" и показала расизм европейцев по отношению к арабским и африканским мигрантам, несмотря на все лозунги о правах человека.
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