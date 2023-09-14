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ЕС объявил войну российским автомобилям
Прибалтика не оставляет попыток давить на Россию и вовсю манипулирует санкциями. Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд машин на российских номерах.
Въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины и в Германии.
Такая мера причинит вред как простым гражданам, так и бизнесу. Эксперты предупреждают, что пострадают не только отечественные, но и иностранные инвесторы, которые из-за трудностей вынуждены будут уходить из Калининграда.
В Брюсселе предпочитают не комментировать ситуацию. Как заявили в Еврокомиссии, по вопросу уже ввезенных в ЕС авто из России нет универсального решенияи страны союза могут действовать в соответствии со своими национальными правилами.
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