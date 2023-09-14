ЕС объявил войну российским автомобилям

Прибалтика не оставляет попыток давить на Россию и вовсю манипулирует санкциями. Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд машин на российских номерах.

Въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины и в Германии.

Такая мера причинит вред как простым гражданам, так и бизнесу. Эксперты предупреждают, что пострадают не только отечественные, но и иностранные инвесторы, которые из-за трудностей вынуждены будут уходить из Калининграда.