Совет Европейского союза одобрил выделение дополнительных 194 миллионов евро на подготовку украинских военных. Примечательно, что "Европейская рамочная программа мира", из которой черпаются деньги, была учреждена в марте 2021 года - аккурат за год до начала спецоперации. Еврочиновники уточнили, что миссия уже подготовила более 34 тысяч бойцов киевского режима.