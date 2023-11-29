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ЕС одобрил допфинансирование подготовки украинских военных

Совет Европейского союза одобрил выделение дополнительных 194 миллионов евро на подготовку украинских военных. Примечательно, что "Европейская рамочная программа мира", из которой черпаются деньги, была учреждена в марте 2021 года - аккурат за год до начала спецоперации. Еврочиновники уточнили, что миссия уже подготовила более 34 тысяч бойцов киевского режима.

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