ЕС освободит от НДС вакцины и тесты на коронавирус

Советом Евросоюза утверждены поправки к Директиве о единой системе НДС. Благодаря им, товары для вакцинации, тесты на COVID-19 и вакцины от коронавирусной инфекции не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Норма будет действовать до конца 2022 года на всей территории ЕС. Еврокомиссией уже подписаны контракты на предзаказ двух миллиардов доз вакцин с рядом компаний. Суммы этих сделок не разглашаются, но уже известно, что они составляют десятки миллиардов евро.