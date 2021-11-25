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ЕС отказался давать оценку жестокому подавлению протестов в Нидерландах
Двойные стандарты Европы уже не пытаются скрыть в самом Брюсселе. ЕС отказался давать оценку жестокому подавлению протестов в Нидерландах. Официальный представитель Еврокомиссии заявила, что "только власти страны могут решать, подавлять ли протесты, и какими средствами это делать". А средства в Нидерландах совсем не демократические. Накануне от столкновений на акции протеста против карантинных ограничений содрогнулась обитель демократии - Гаага.
Полицейские применили к протестующим дубинки и водометы. В Роттердаме правоохранители и вовсе открыли огонь. В ходе предупредительных выстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек.
И вот когда дело касается Нидерландов, страна, оказывается, вправе сама выбирать - избивать демонстрантов дубинками или поливать из водометов. А как только беспорядки начинают подавлять за пределами стран - членов Евросоюза, псевдозащитники демократии начинают заявлять о том, что это нарушение прав человека.
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