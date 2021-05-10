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ЕС отказался продлевать контракт на поставку вакцин AstraZeneca

ЕС отказался продлевать контракт на поставку вакцин AstraZeneca

В Еврокомиссии обвиняют AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. Так, в 1 квартале компания доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

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