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ЕС открывает границы для привитых туристов
Евросоюз открывает границы для привитых от коронавируса туристов. К такому соглашению представители стран - членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств, который состоится 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского "прививочного паспорта" и согласование порядка въезда иностранцев в страны Евросоюза. Учитываться будут только вакцины, сертифицированные в ЕС. Однако при прохождении границы будет неважно, каким препаратом привит путешественник.
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