ЕС открывает границы для привитых туристов

Евросоюз открывает границы для привитых от коронавируса туристов. К такому соглашению представители стран - членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств, который состоится 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского "прививочного паспорта" и согласование порядка въезда иностранцев в страны Евросоюза. Учитываться будут только вакцины, сертифицированные в ЕС. Однако при прохождении границы будет неважно, каким препаратом привит путешественник.