Брюссельский шантаж. В ЕС ожидают от Кишинева полной поддержки санкций против России, если Молдова хочет продемонстрировать "европейские ценности". Тем самым доказать, что она "достойна" вступления в Европейский союз.

Пока молдавское правительство поддержало четыре пакета ограничений, остальные анализируют. Однако еврочиновники настаивают: соотношение должно увеличиться, поскольку в Брюсселе смотрят на Молдову как на будущее государство - член ЕС, и важно видеть выполнение всех законов и правил, в том числе присоединение к санкциям, поскольку это, по мнению еврочиновников , "тоже проявление западных ценностей".