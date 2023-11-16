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ЕС ожидает от Кишинева полной поддержки санкций против России в обмен на вступление в Евросоюз
Брюссельский шантаж. В ЕС ожидают от Кишинева полной поддержки санкций против России, если Молдова хочет продемонстрировать "европейские ценности". Тем самым доказать, что она "достойна" вступления в Европейский союз.
Пока молдавское правительство поддержало четыре пакета ограничений, остальные анализируют. Однако еврочиновники настаивают: соотношение должно увеличиться, поскольку в Брюсселе смотрят на Молдову как на будущее государство - член ЕС, и важно видеть выполнение всех законов и правил, в том числе присоединение к санкциям, поскольку это, по мнению еврочиновников , "тоже проявление западных ценностей".
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