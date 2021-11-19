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ЕС планирует массовые аресты в рамках борьбы с незаконной миграцией
Для усиления охраны своих границ ЕС планирует в 2022 году массовые аресты лиц, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов. Всего подготовлены планы 30 операций. Часть будет проводиться отдельными странами, часть - агентствами Frontex и Европол. Всего намерены арестовать свыше тысячи 400 человек. Европол будет сотрудничать с Россией, Китаем и Турцией. Операции Австрии и ФРГ будут локализованы в районе Западных Балкан. А Польше поручено бороться с незаконной миграцией из России, Украины и Беларуси.
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