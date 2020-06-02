ЕС планирует создать "Фонд мира" объемом €8 млрд

Несмотря на убытки от пандемии, Евросоюз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до 8 миллиардов евро для финансирования своих военных операций за рубежом.



Фонд внебюджетный, сроком действия на будущую семилетку.



В настоящий момент ЕС принимает участие в пяти операциях: в Мали, Боснии и Герцеговине и Сомали, а также в морских миссиях по борьбе с пиратством и противодействию поставкам оружия в Ливию в Средиземном море. Вопрос о создании собственной армии обсуждается в Евросоюзе уже давно. Сторонниками такого шага являются президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Против идеи выступают в НАТО.



