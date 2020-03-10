ЕС предлагает Турции обсудить новое соглашение по беженцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре на фоне обострения миграционного кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить с Турцией новое соглашение по беженцам. А Берлин накануне решил принять в Германии особенно нуждающихся в защите детей и подростков. Ситуация на границе Европейского союза резко обострилась в начале месяца. Анкара перестала сдерживать потоки беженцев из Сирии. Тысячи нелегалов сейчас стремятся прорваться через кордоны на территорию Греции.

