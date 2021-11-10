ЕС предложили запретить майнинг криптовалют

Шведский финансовый регулятор предложил ЕС запретить майнинг криптовалют. По мнению чиновников, добыча цифровых денег удерживает регион от достижения целей Парижского соглашения по изменению климата. На эти цели уходит примерно вдвое больше электроэнергии в год, чем на снабжение всей Швеции. Напомним, недавно в Канаде придумали способ компенсировать вред майнинга для экологии. С помощью такой энергии в одном небольшом городе отапливают 100 жилых и коммерческих помещений.