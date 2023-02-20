ЕС: Причастность США к терактам на Балтике - спекуляции

На расследование американского журналиста Сеймура Херша наконец отреагировали общеевропейские структуры. Еврокомиссия оценивает как спекуляции сообщение о том, что подрыв "Северных потоков" совершен американцами при пособничестве норвежцев. Комментировать, заявили в Брюсселе, здесь нечего. Примечательно, что за последние полгода не появилось никаких сведений от европейских спецслужб, которые проясняли бы вопрос о виновниках терактов на Балтике. Обычно журналистские материалы в таких ситуациях должны быть тщательно изучены прокуратурой, а потом только позволительно делать вывод о состоятельности приведенных в публикациях фактов. Еврокомиссия, однако, больше доверяет интуиции своих чиновников: американцы никак не могут совершать теракты и точка!