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ЕС приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией
Страны ЕС достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. Еврокомиссии поручено подготовить рекомендации, что делать членам объединения с уже выданными разрешениями на въезд. Об этом заявил Жозеп Боррель. По его словам, россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. Пока жители РФ все еще могут подавать заявки на краткосрочные визы в ЕС, но им придется собирать больше документов. Кроме того, теперь будет увеличен визовый сбор с 35 до 80 евро.
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