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ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года
Евросоюз утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в "Официальном журнале Евросоюза" постановление Совета ЕС.
"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале Евросоюза".
Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в настоящее время в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.
Фото:pixabay.com
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