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В мире
ЕС продолжает обещать помощь Киеву
21.06.2023
20:46
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Недавно
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
7 часов назад
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
7 часов назад
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
12 часов назад
Политика
Все
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
3 часа назад
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
6 часов назад
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
9 часов назад
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
9 часов назад
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Недавно
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Недавно
Качественное образование стало брендом Беларуси
Недавно
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
1 час назад
Экономика
Все
ВТБ (Беларусь) повысил ставку по вкладам в российских рублях до 16 % годовых
7 часов назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
12 часов назад
"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
13 часов назад
Червяков: Беларусь участвует в обеспечении продовольственной безопасности Китая
14 часов назад
Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
11.11.2024
21:32
В мире
Все
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Недавно
Дудаков: При Трампе Киев ждут тяжелые времена
Недавно
Трамп хочет добиться прекращения украинского конфликта до 20 января
Недавно
За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов
2 часа назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
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В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ
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Необычные "прохожие" были замечены в Могилеве
12 часов назад
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
12 часов назад
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