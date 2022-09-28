ЕС продолжает взыскивать с Польши многомиллионные штрафы

Из Брюсселя в Варшавунаправлено очередное требование о выплате штрафа в 33 миллиона евро! Такая сумма набежала за период с 26 мая по 27 июня. С ноября прошлого года Польша уплатила Евросоюзу329 миллионов: каждый день штраф увеличивается на один миллион. Суть претензий к полякам в том, что они проводят судебную реформу, которая сделает судейский корпус зависимым от исполнительной власти, по крайней мере, так считают в Брюсселе. Деньги вычитаются европейцами из субсидий, которые причитались Польше для преодоления кризиса. Этот конфликт серьезно омрачил взаимоотношения Варшавы и Брюсселя, однако отказываться от судебной реформы поляки не намерены.