ЕС продолжит выдачу визы россиянам. Почему идея эстонки не нашла понимания в Брюсселе?

Еврокомиссия отвергла предложение премьер-министра Эстонии запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. В Брюсселе считают, что это является нарушением визового кодекса ЕС и международного законодательства. Идея эстонки с самого начала нашла понимание только в Прибалтийских республиках, которые требуют полного разрыва всяких связей с Россией. Примечательно, что несвобода пересечения границ была главным укором Советскому Союзу со стороны Европы и США. Тогда ограничения по этой части назывались "вопиющим нарушением фундаментальных прав человека".