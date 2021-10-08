Примеры нарушения прав мигрантов фиксируются по всей территории Евросоюза. Греческие пограничники в Эгейском море, например, препятствовали высадке беженцев. Кроме того, хорватские и румынские должностные лица якобы отдавали распоряжения, которые являются прямым нарушением права мигрантов на убежище. В Афинах, Бухаресте и Загребе заявляют, что обвинения ложны. Однако в Брюсселе уверены, что это не так, и намерены проверить справедливость обвинений. Начато масштабное расследование, которое должно раскрыть глаза общественности на истинную ситуацию с беженцами. Хотелось бы надеяться, что Брюссель озаботится и положением беженцев на польско-литовском направлении.