ЕС пытается давить на Грузию, но страна от закона об иноагентах не откажется

В ЕС угрожают усложнить путь в союз для Грузии. Причина - в принятии закона об иноагентах. По словам главы дипломатии Борреля, закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза и может "ограничить свободу выражения мнений". В ответ на такие нападки премьер-министр Грузии заявил: страна не откажется от принятия закона. Его в первом чтении накануне одобрил парламент, что вызвало очередной накал страстей на улицах Тбилиси.



По итогам третьего дня протестов задержаны 2 человека - у одного при себе обнаружили холодное оружие. При этом президент страны в очередной раз поддержала беспорядки в столице и пообещала наложить вето на закон, если он будет одобрен в трех чтениях.