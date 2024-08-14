Франции нужно выйти из Евросоюза, выбраться из этого ада, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Политик отметил, что ЕС разоряет страну закупками американской военной техники для Польши.

В этой схеме Париж выступает главным донором финансов для Варшавы. Так, накануне Польша закупила 96 американских вертолетов на общую сумму в 10 млрд долларов. По словам Филиппо, это не только негативно сказывается на экономике Пятой республики, но и является фактором, способствующим продолжению войны против России.