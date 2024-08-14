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ЕС разоряет Францию закупками американской военной техники для Польши

Франции нужно выйти из Евросоюза, выбраться из этого ада, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Политик отметил, что ЕС разоряет страну закупками американской военной техники для Польши.

В этой схеме Париж выступает главным донором финансов для Варшавы. Так, накануне Польша закупила 96 американских вертолетов на общую сумму в 10 млрд долларов. По словам Филиппо, это не только негативно сказывается на экономике Пятой республики, но и является фактором, способствующим продолжению войны против России.

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