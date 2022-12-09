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ЕС разжигает конфликт в Косово. "Мы столкнулись с совершенно невежественным поведением наших партнеров" – Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что активность Евросоюза и косовских политиков привела сербов и албанцев на грань вооруженного конфликта. "Мы столкнулись с совершенно невежественным поведением наших партнеров, из-за чего война может начаться в любой момент", - добавила она.
Накануне вечером в Косово наблюдалось очередное обострение ситуации. Из Приштины в крупнейший сербский город были направлены сотни спецназовцев. Из-за этого президент Сербии Александр Вучич срочно собрал совещание с участием генералитета в Белграде, а также провел экстренные переговоры с представителями ЕС.
В данном межнациональном конфликте Брюссель демонстративно выступает на стороне албанцев. Сербов же шантажируют возможностью их вступления в ЕС, требуя ввести санкции против России.
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