ЕС разжигает конфликт в Косово. "Мы столкнулись с совершенно невежественным поведением наших партнеров" – Брнабич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что активность Евросоюза и косовских политиков привела сербов и албанцев на грань вооруженного конфликта. "Мы столкнулись с совершенно невежественным поведением наших партнеров, из-за чего война может начаться в любой момент", - добавила она.

Накануне вечером в Косово наблюдалось очередное обострение ситуации. Из Приштины в крупнейший сербский город были направлены сотни спецназовцев. Из-за этого президент Сербии Александр Вучич срочно собрал совещание с участием генералитета в Белграде, а также провел экстренные переговоры с представителями ЕС.