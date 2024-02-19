ЕС решил легализовать использование доходов от активов РФ

Запад в очередной раз решил заняться решением своих проблем за чужой счет. Евросоюз в ближайшие дни планирует легализовать использование процентов от замороженных активов России.

Средства планируют направить на поддержку киевского режима. Об этом заявила глава Еврокомиссии. Ранее Урсула фон дер Ляйен уже рассказывала о намерении Запада использовать российские активы для производства оружия для ВСУ. А накануне США передали почти 500 тыс. долларов Эстонии из "конфискованных российских фондов" для помощи Украине, что является первым случаем такого рода.