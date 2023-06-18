ЕС решил отредактировать миграционную политику - довольны остались не все

ЕС решил отредактировать миграционную политику, согласовав пункты реформы на уровне министров МВД. Довольны остались не все.

Благодаря столь "сильным" лидерам, наплыв беженцев в Европу продолжает расти. Цифры по текущему месяцу превышают прошлогодние показатели в 4 раза. Растет и количество смертей, тех, кто пытается добраться до Европы, порой рискуя собственной жизнью.

ЕС решил отредактировать миграционную политику, согласовав пункты реформы на уровне министров МВД. Довольны остались не все. Один из наиболее интересных пунктов: если кто-то из членов ЕС не захочет принимать у себя беженцев из Африки и Ближнего Востока, может откупиться по 20 тысяч евро за душу.

Однако и это не решает проблемы. Беженцы находятся в неприемлемых условиях в центрах содержания как в самой Европе, так и в третьих странах. Как радикально решают проблему миграции "светлые" люди Европы - подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

Что же делать и как бороться с растущей миграцией? Люксембург. Министры МВД 27 стран собрались, чтобы, наконец, сдвинуть с мертвой точки токсичный вопрос: кто же должен заботиться о людях, которые ищут мира и убежища в Европе. Что делать с теми, чью заявку не удовлетворяют и они вынуждены годами сидеть в лагерях за колючей проволокой, откровенно говоря, в неприемлемых для человека условиях. Собираются так давно, с 2015 года. Но безрезультатно. Одни принимают на себя большую нагрузку, а другие - никакую.

Честно говоря, я не верила, что буду сидеть здесь и говорить все это. Но я очень рада. Я очень горжусь тем, что сегодня министры выработали общие подходы к управлению миграцией, а также к регулированию процедуры предоставления убежища. Мария Мальма Стенергард,министр по делам миграции Швеции

Реформа пока только согласована, однако, уже успела вбить клин между членами большой и дружной семьи. Польша и Венгрия - против, Болгария,Литва,МальтаиСловакиявоздержались. Итак, согласно предложенным пунктам, меры будут радикальными. Люди, которые прибывают на землю европейской цивилизации, будут направляться в строго контролируемые центры приема. Фильтрационные лагеря - на время. Те, кого отфильтруют в Европу, поедут, те, кого нет, - домой. Здесь важно отметить, кого будут считать "прибывающими из безопасных стран". Запад четко делит на мигрантов и беженцев. Беженцы - это те, кто бежит от стихийных бедствий, войн и так далее, которые есть на текущий момент. А мигранты, это вроде как те, что хотят легкой дотационной жизни за счет ЕС. Но разве не разоряли до последней крохи страны коалиции свои "колонии" в Африке, не усаживали на правление своих марионеток через революции и гражданские войны? Многие из тех, кто сегодня, рискуя жизнью, прибывают на континент - были детьми, когда их страны крошились демократией, а ведь обещали что чизбургер спасет их от всех бед и подарит свободную жизнь как в Европе или Америке. Вот и бегут всеми правдами и неправдами - им же обещали этот чизбургер.

Пожалуй, самое интересное, если кто-то не согласен делить бремя, то есть помогать мигрантам, придется заплатить. 20 000 евро за одну душу в год в фонд, которым будут управлять в Брюсселе. В то же время бюджет ЕС выделил на мигрантов всего 200 млн евро. Это получается в год по 50 евро на человека.

Греция, Италия и Испания вроде довольны. Именно на них падал весь миграционный груз.

Тем временем число беженцев (или как любит их называть Европа - мигрантов) быстро растет. По сравнению с прошлым годом скачок примерно в три раза на данный момент. Цифры от международной организации по миграции наиболее актуальные. В этом году прибыли на континент около 77,5 тыс. мигрантов. 1 257 человек погибли или пропали без вести. Морскими путями добирались 70,5 тыс., по суше около 7 тыс.. Сейчас полетел камень в огород страдающей от мигрантов Польши и Литвы.

А вот пятерка стран, откуда они прибывают: Кот-д’Ивуар - западная Африка, Гвинея, Египет, Сирия, Пакистан.

А теперь давайте обратим внимание на Кот-д’Ивуар. Это, кстати, бывшая французская колония. Берег Слоновой Костиявляется одной из наиболее проамериканскихстран вАфрике, что там говорить в мире. Доход на душу населения даже можно охарактеризовать довольно высоким в теории.

Ресурсы - нефть, природный газ, золото, алмазы. Это главный экспортер какао-бобов.

А еще рабский труд - детей на этих бобах. Многие эти плантации принадлежат американскому филиалу Nestlé. А дети работают за еду. Выйти из кризисов стране не дают время от времени вспыхивающие революции. Покровительство извне подогревает оппозицию, растет насилие.

Надо бы решить этот вопрос миграционный не тут, в Европе, надо его решать, а там, на месте. Там надо уже вывести свои войска, там надо те миллиарды, которые здесь хотят передать на помощь мигрантам, отдать на восстановление таких разрушенных стран, как Ирак, как Сирия, как Ливия. Конечно, все люди хотят жить у себя, в своем доме, и только внешняя обстановка может заставить их на такое резкое решение. Вообще миграционный вопрос - это намеренная политика Соединенных Штатов, потому что мы знаем, кто разрушил Ближний Восток, который хочет просто ослабить Евросоюз, который для него экономический конкурент. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

Но к беженцам в Европу. Количество тех, кто оказался в затруднительном положении в Европе - около 143 тыс..

И где в основном они размещаются, или кто больше других принимает удар. В Италии на сегодняшний день размещено 117 тыс.. На втором месте - Греция 21,5 тыс.. Болгария - 2 с лишним тыс..

После фильтрации в лагере для беженцев, их должны разместить по Европе по принципу солидарности.

Мы приняли несколько миллионов беженцев. Можно сказать, что на постоянной основе это примерно 1,5 - 2 млн.. Если это умножить на 22 тыс.евро, это будет сумма где-то между 20 и 30 млрд евро. Что касается помощи, которую мы получили, это, при очень хорошем подсчете, 100 евро на душу населения. Это издевательство над Польшей, это дискриминация исключительно наглая. Ярослав Качиньский, лидер правящей партии "Право и справедливость" (Польша)

О нетерпимости Польши к мигрантам не светлой (по цвету кожи) расы.

Их не принимают, как украинских беженцев. В лучшем случае унизительные обыски с раздеванием догола, антисанитарные условия в учреждениях размещения или насильственная седация. Их принудительно обкалывали препаратами до невменяемого бессознательного состояния, а потом - за забор.

Здесь, надо сказать, людям - беженцам из Африки и Ближнего Востока совершенно безразлично, с какими трудностями они могут столкнуться по дороге. Они переплывают Средиземное море. Пробираются через Альпы во Францию. Что им тот забор, когда они рискуют жизнью? По меньшей мере 79 человек погибли в Греции в конце этой недели. Сотни считаются пропавшими без вести. Это самое смертоносное кораблекрушение с мигрантами у берегов Греции в этом году. Предполагают, что всего на судне было около 600 человек. Спасено 104. Иными словами, наблюдается резкий рост числа смертей беженцев. А они всеми правдами и неправдами едут туда, где будет хоть малейший шанс на жизнь, образование и труд (не рабский).

Я много раз попадал в центры содержания в Ливии и постоянно в этих местах подвергался рабству, потому что, мне приходилось работать три месяца подряд без оплаты, без обеспечения необходимых базовых человеческих потребностей. Будучи ограниченным в доступе к еде, чистой питьевой воде, это то, от чего европейцы не могут отказаться по утрам. Я не мог пить воду после пробуждения и плохо спал. Не дают спать только что родившимся детям, а затем помещают в удушающую комнату, где им приходится терпеть жестокие унизительные человеческие нарушения. Поэтому мы считаем, что власти ЕС не ищут альтернатив для этой ситуации. Давид Ямбио, активист и представитель беженцев в Ливии