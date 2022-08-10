ЕС с 10 августа прекращает импорт российского угля

Евросоюз с сегодняшнего дня прекращает закупки российского угля: соответствующее эмбарго начинает действовать с 10 августа. Как сообщается, Россия уже перенаправила высвободившиеся объемы в Индию и Турцию: в общей сложности в Европу угля поставлялось на 8 миллиардов долларов, и найти новых покупателей оказалось несложно. ЕС же намерен сделать ставку на импорт из Австралии и ЮАР - эти поставки обойдутся дороже, однако Евросоюз на принципах не экономит. А вот европейцы, возможно, предпочли бы сэкономить, ведь электричество и тепло для них подорожали за год в разы, но их, увы, никто спрашивает.