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ЕС: штрафы Польши за невыполнение решений по спорным судебным реформам превысили 160 млн евро
Сумма штрафов, которую Польша должна выплатить за несоблюдение приказа о приостановке дисциплинарного механизма для судей, уже превышает 160 миллионов евро. Об этом заявили в Еврокомиссии. В прошлом году Верховный суд ЕС оштрафовал Варшаву на 1 миллион евро в день за отказ выполнять решения по спорным судебным реформам. В частности, прекратить в Польше работу дисциплинарного органа по наказанию судей. Однако польское правительство отказывается платить, в итоге набежало уже 160 миллионов евро штрафа.
Отметим, в последние годы Варшава неоднократно конфликтовала с ЕС по вопросам, связанным с соблюдением демократических стандартов и разделением властей в стране.
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