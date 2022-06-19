3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕС сможет отменить статус кандидата для Украины
Перспектива Украины стать членом Евросоюза уже не такая радужная. В заключении соответствия страны требованиям для государства-кандидата Европейская комиссия предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Киев нарушит свои обязательства. Об этом сообщает издание "Европейская правда". Отмечается, что ранее таких условий не было ни в одном из выводов ведомства по заявкам о членстве от других государств. Брюссель сделал "шаг навстречу", "учитывая особое положение Украины". Однако если не будет прогресса по семи блокам реформ, статус кандидата сохранить не получится, резюмирует издание. Да и в самом Евросоюзе видеть страну с открытым конфликтом на своей территории хотят далеко не все.
Окончательное решение по статусу для Украины, Грузии и Молдовы главы государств и правительств ЕС будут принимать на саммите 23-24 июня.
ВСУ продолжают обстрелы городов - власти ДНР призвали граждан не покидать бомбоубежища
Пентагон не передаст украинцам новейшие беспилотники и от Словении оружия больше не будет - мир устал от Украины
Германия готовится к чрезвычайному энергетическому положению, а британцев собираются кормить сверчками
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов