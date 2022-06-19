ЕС сможет отменить статус кандидата для Украины

Перспектива Украины стать членом Евросоюза уже не такая радужная. В заключении соответствия страны требованиям для государства-кандидата Европейская комиссия предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Киев нарушит свои обязательства. Об этом сообщает издание "Европейская правда". Отмечается, что ранее таких условий не было ни в одном из выводов ведомства по заявкам о членстве от других государств. Брюссель сделал "шаг навстречу", "учитывая особое положение Украины". Однако если не будет прогресса по семи блокам реформ, статус кандидата сохранить не получится, резюмирует издание. Да и в самом Евросоюзе видеть страну с открытым конфликтом на своей территории хотят далеко не все.