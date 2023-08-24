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ЕС собирается годами поддерживать Украину

Евросоюз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. В то время как бизнес в ЕС бьет рекорды по количеству заявлений о банкротстве, Брюссель не меняет приоритеты, собираясь и далее спонсировать команду Зеленского.

Мы поддерживаем вас в вашей борьбе за свободу, и мы будем поддерживать вас, пока вы восстанавливаете свою страну. Наша общая поддержка Украины составляет более 76 млрд евро. И мы готовим многолетний план финансирования на сумму около 50 млрд евро.
Шарль Мишель

О выделении 7 млрд долларов Украине заявил и премьер-министр Японии.

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