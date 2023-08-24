ЕС собирается годами поддерживать Украину

Мы поддерживаем вас в вашей борьбе за свободу, и мы будем поддерживать вас, пока вы восстанавливаете свою страну. Наша общая поддержка Украины составляет более 76 млрд евро. И мы готовим многолетний план финансирования на сумму около 50 млрд евро.

Шарль Мишель