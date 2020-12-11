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ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет
Евросоюз согласовал семилетний бюджет и финансовый пакет восстановления экономики после коронавируса на €1,8 трлн. Это стало итогом саммита в Брюсселе. Председательствующая в ЕС Германия провела переговоры с Варшавой и Будапештом, и добилась компромиссного решения. Оно предполагает применение правила о верховенстве закона исключительно для того, чтобы обеспечить целевое расходование средств ЕС. Кроме того, Польша и Венгрия намерены заморозить применение нового принципа, обратившись в Европейский суд с иском о его соответствии другим документам ЕС.
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