ЕС согласовал предоставление Киеву военной помощи на 500 млн евро

Украину продолжают накачивать оружием: Евросоюз согласовал предоставление Киеву военной помощи еще на 500 миллионов евро. С учетом прежних поставок размер поддержки от Брюсселя составит полтора миллиарда евро. Кроме этого, Киев получит от Канады 800 миллионов долларов через МВФ, а также еще 400 миллионов в качестве военной помощи. Ранее Канада выделила Украине около 950 миллионов долларов в виде прямых взносов и более миллиарда долларов в качестве кредитной поддержки. Военные поставки продолжит и Австралия: Канберра передаст Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" стоимостью 38 миллионов долларов, а также противотанковые вооружения и боеприпасы.