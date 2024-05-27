ЕС столкнулся с дефицитом взрывчатых веществ

Артиллерийский голод. В Евросоюзе - дефицит взрывчатых веществ, и это усложняет оказание военной помощи Украине. На причины указывает британский журнал TheEconomist.

Многие европейские производства после окончания холодной войны закрылись, строительство нового завода с нуля может занять до семи лет. При этом производство ограничивают нормы безопасности и охраны окружающей среды. Проблемой также стала нехватка квалифицированных рабочих.