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ЕС столкнулся с дефицитом взрывчатых веществ

Артиллерийский голод. В Евросоюзе - дефицит взрывчатых веществ, и это усложняет оказание военной помощи Украине. На причины указывает британский журнал TheEconomist.

Многие европейские производства после окончания холодной войны закрылись, строительство нового завода с нуля может занять до семи лет. При этом производство ограничивают нормы безопасности и охраны окружающей среды. Проблемой также стала нехватка квалифицированных рабочих.

Выручают зарубежные поставки, однако эксперты сомневаются в качестве продукции.

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