ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии жителей

В Польше рассказали о многомиллиардных убытках для ЕС. Как сообщает портал Interia со ссылкой на аналитический центр "Польский институт экономики", депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза стоит экономике сообщества 600 млрд евро в год. А это 4,2 % совокупного ВВП.