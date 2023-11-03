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ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии жителей

В Польше рассказали о многомиллиардных убытках для ЕС. Как сообщает портал Interia со ссылкой на аналитический центр "Польский институт экономики", депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза стоит экономике сообщества 600 млрд евро в год. А это 4,2 % совокупного ВВП.

В публикации уточняется, что на моральное состояние европейцев в наибольшей мере повлияли конфликт в Украине и пандемия COVID-19.

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