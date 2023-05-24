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ЕС требует от Румынии легализовать однополые браки

Европейский суд по правам человека вынес решение, в соответствии с которым Румыния обязана начать регистрировать однополые браки и, главное, реформировать свое законодательство, сделав данные браки легальными. Это, пожалуй, первый случай такого рода в истории ЕС: прежде Евросоюз регулярно давал рекомендации легализовать однополые семьи, но с подобным ультимативным требованием выступил в первые. Официальный Бухарест пока не ответил на европейские претензии.

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