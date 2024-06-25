ЕС утвердил передачу Украине 1,4 млрд евро доходов от активов России

Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов. Как заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Брюссель нашел юридическую лазейку, которая позволит обойти вето Венгрии. Еще 1 млрд евро будет выделен Киеву до конца 2024 года.

Ранее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявляла, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины.