ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 млрд евро доходов от активов России

Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов. Как заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Брюссель нашел юридическую лазейку, которая позволит обойти вето Венгрии. Еще 1 млрд евро будет выделен Киеву до конца 2024 года.

Ранее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявляла, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины.

Кроме того, 25 июня власти США объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, сообщает "Ассошиэйтед Пресс". Новый пакет будет включать "критически необходимые Киеву боеприпасы", в том числе для реактивных систем залпового огня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все